Станом на ранок 6 серпня 2021 року в Україні виявили 2 257 478 випадків коронавірусу. На території країни знову погіршується епідситуація, за добу – 1 081 новий хворий.
З-поміж них – 74 дитини та 32 медпрацівники.
Загалом від хвороби померли 53 065 українців, за день – 16 громадян.
Водночас одужати вдалося за увесь час 2 189 293 людям, за добу – 478 особам.
За час поширення вірусу в Україні провели 11 487 542 тестування методом ПЛР, протягом дня – 19 929.
Щодо регіонів, то найбільшу кількість випадків зареєстрували у Херсонській (95), Одеській (92) та Харківській (83) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 випадки;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 43 випадки;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 64 випадки;
- Миколаївська область – 13 випадків;
- Одеська область – 92 випадки;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 16 випадків;
- Сумська область – 49 випадків;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 83 випадки;
- Херсонська область – 95 випадків;
- Хмельницька область – 37 випадків;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу, за добу було 1 052 нових хворих.