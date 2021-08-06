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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

1 081 новий випадок Covid-19 – в Україні знову погіршується епідситуація

маски, ресторан, карантин

Станом на ранок 6 серпня 2021 року в Україні виявили 2 257 478 випадків коронавірусу. На території країни знову погіршується епідситуація, за добу – 1 081 новий хворий.

З-поміж них – 74 дитини та 32 медпрацівники.

Загалом від хвороби померли 53 065 українців, за день – 16 громадян.

Водночас одужати вдалося за увесь час 2 189 293 людям, за добу – 478 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 487 542 тестування методом ПЛР, протягом дня – 19 929.

Щодо регіонів, то найбільшу кількість випадків зареєстрували у Херсонській (95), Одеській (92) та Харківській (83) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 випадки;
  • Донецька область – 57 випадків;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 43 випадки;
  • Івано-Франківська область – 16 випадків;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 64 випадки;
  • Миколаївська область – 13 випадків;
  • Одеська область – 92 випадки;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 16 випадків;
  • Сумська область – 49 випадків;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 83 випадки;
  • Херсонська область – 95 випадків;
  • Хмельницька область – 37 випадків;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 24 випадки;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

коронавірус в Україні 6 серпня 2021

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Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу, за добу було 1 052 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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