Станом на ранок 6 серпня 2021 року в Україні виявили 2 257 478 випадків коронавірусу. На території країни знову погіршується епідситуація, за добу – 1 081 новий хворий.

З-поміж них – 74 дитини та 32 медпрацівники.

Загалом від хвороби померли 53 065 українців, за день – 16 громадян.

Водночас одужати вдалося за увесь час 2 189 293 людям, за добу – 478 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 487 542 тестування методом ПЛР, протягом дня – 19 929.

Щодо регіонів, то найбільшу кількість випадків зареєстрували у Херсонській (95), Одеській (92) та Харківській (83) областях.

Статистика:

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 54 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 43 випадки;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 64 випадки;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 92 випадки;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 16 випадків;

Сумська область – 49 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 83 випадки;

Херсонська область – 95 випадків;

Хмельницька область – 37 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 25 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 5 серпня 2021 року в Україні виявили 2 256 397 випадків коронавірусу, за добу було 1 052 нових хворих.