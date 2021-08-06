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Людмила Грубник |

Чому Covid-вакциновані мають носити маски – пояснення експерта

Чому Covid-вакциновані мають носити маски – пояснення експерта

Вакцинація від коронавірусу допомагає уникнути важких випадків захворювання на коронавірус і летальних випадків, однак вона не може зупинити передачу вірусу. Через це актуальним залишається дотримання карантинних заходів.

Про це повідомила директор Центру з контролю і профілактики захворювань США, доктор Рошель Валенскі.

– Наші вакцини ефективні. Вони продовжують добре працювати і для Дельта щодо важких захворювань і смерті, вони запобігають цьому. Але вони не можуть запобігти передачі, – зазначила Рошель Валенскі.

З цієї причини влада США повернула рекомендацію носити маски у приміщенні навіть для тих громадян, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

– Якщо ви їдете додому до когось, хто не був вакцинований, до когось, хто не може пройти вакцинацію, до когось з ослабленим імунітетом або трішки слабким, до когось, у кого є супутні захворювання, які роблять його більш сприйнятливим, я б порадила вам носити маску у громадських приміщеннях, – додала вона.

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Нині у США, як і у низці інших країн, поширюється більш небезпечний варіант Дельта. Він значно погіршив епідситуацію і призвів до нового сплеску захворюваності.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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