Спалах захворюваності на коронавірус в Україні може відбутися у будь-який час.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Сьогодні у нас є штам Дельта – він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути у будь-який час, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас поки що у країні фіксується зростання захворюваності.

– Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби збільшується. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання, – додав він.

За його словами, нинішня динаміка майже ідентична тій, яка спостерігалася у 2020 році.

– Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року у нас було близько 2,5 тис. випадків. У вересні розпочався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні, – прокоментував міністр.

Щоб уникнути колапсу медичної системи, потрібно прискорити темпи вакцинації від коронавірусу, додав Ляшко. Адже імунізовані люди рідше важко переносять хворобу і потрапляють до лікарень.