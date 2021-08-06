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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Емоційне оніміння чи апатія: як зрозуміти, що дитина пережила сексуальне насилля

дитина, насилля, конфлікт

В Україні діти нерідко стають жертвами сексуального насилля. Деякі з них не спішать розповідати про це батькам через страх, сором чи нерозуміння ситуації. Водночас кривдниками часто є їхні близькі родичі чи знайомі.

Низка ознак допоможуть розпізнати, що дитина пережила такий негативний досвід.

З-поміж головних проявів – замкненість дитини, різка зміна активності та комунікації, негативна реакція на тактильний контакт.

Також можуть спостерігатися зміна настрою у дитини, емоційне оніміння.

Малюк чи підліток можуть втрачати чи набирати вагу, бачити нічні жахи, страждати від панічних атак, дисоціацій чи порушення пам’яті.

Ознаками можуть бути також плаксивість, чутливість до критики, а також апатія.

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Під час фіксації таких змін у поведінці дитини треба не заплющувати на це очі, а намагатися поговорити з нею та з’ясувати причину. Водночас не варто тиснути на неї, кричати чи критикувати. Це може погіршити її стан після пережитого негативного досвіду.

Джерело: STOP ABUSE UKRAINE

Фото: Depositphotos

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