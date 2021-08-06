За минулу добу у Києві підтверджено 164 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці виявили 219 927 хворих.

Протягом доби одна людина померла від вірусу, загальна кількість летальних випадків у столиці – 5 242.

125 мешканців міста подолали коронавірус за день, загалом – 210 033.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: