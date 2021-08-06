Всі, хто вакцинувався від Covid-19 у центрі масової вакцинації у Blockbuster Mall в Києві, можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК Шахтар.

Зараз вакцинованим будуть доступні квитки на домашні матчі з футбольними клубами Олександрія (7.08) і Генк (10.08), які відбудуться на НСК Олімпійський.

Також у цьому центрі масової вакцинації можна буде отримати квитки на інші матчі.

Центр працює щодня без вихідних за графіком 11.00 – 21.00.

А як у інших

Аби стимулювати громадян вакцинуватися, влади різних країн вдаються до креативу.

Так, у Сполучених Штатах за щеплення від Covid-19 пропонують сертифікати на безкоштовне пиво і чарку міцного алкоголю в деяких барах, $100 бюджетним працівникам, працівникам McDonald’s – суму, рівну чотирьом годинам роботи.

Президент Сербії Олександр Вучич у травні вирішив допомогти фінансово всім, хто вакцинується до 31 числа. Він встановив суму для виплат, еквівалентну $25.

До президента приєдналися ресторатори та винороби. Так що можна було пообідати за укол Covid-вакцини або отримати пакет із фруктами на десерт.

Румуни не зрадили своєму герою Дракулі, і відкрили центр масової вакцинації у його замку.

У нас же замків майже немає, а ті, що є, не відповідають санітарним нормам, тому вакцинуємось у торгово-розважальних комплексах.

У Львові центр масової вакцинації відкритий у міжнародному аеропорту імені Данила Галицького. Отримайте укол і подивіться, як злітають літаки.