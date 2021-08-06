В Україні встановлено черговий рекорд кількості щеплень від коронавірусу за добу. За даними МОЗ, уколи отримали 167 383 людини. Попри це, у центрах масової вакцинації та лікарнях не спостерігається значна кількість людей, а в окремих випадках українців навіть вмовляють зробити щеплення.

6 серпня у Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі (Київ) незначна кількість охочих імунізуватися. Киян, які цього дня вирішили зробити укол, можна перерахувати на пальцях.

Така ж ситуація і у лікарнях, де громадян готові вакцинувати у будь-який час, навіть без попереднього запису.

Наприклад, у Коломацькій районній лікарні Харківської області місцевих мешканців закликають зробити щеплення. Агітують усіх, навіть тих, хто звернувся до закладу з іншою проблемою. Попри це, кількість охочих невелика.

Громадяни продовжують нехтувати рекомендаціями МОЗ та не поспішають вакцинуватися, хоча до осені залишилося менше місяця.

Водночас у вересні-жовтні в Україні може відбутися черговий спалах коронавірусу, цього разу циркулюватиме більше небезпечний штам Дельта. Він уже продемонстрував свої “здібності” в Індії, навесні 2021 року у країні спостерігалося значне погіршення епідситуації, велика кількість важких випадків та смертей.

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Фахівці зазначають, що вакцинація допоможе запобігти колапсу медичної системи, адже після щеплення у рази зменшується ймовірність тяжкого перебігу захворювання, потрапляння до лікарні та смерті.

Загалом в Україні від початку вакцинальної кампанії імунізовано 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 громадян, дві – 2 284 166.

Джерело: МОЗ, Ольга Чайко

Фото: Ольга Чайко