У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги із застосуванням робота-хірурга Da Vinci успішно прооперували 14-річну дівчинку, що мала велику кісту селезінки, через яку мали б видалити весь орган. Та хірурги зберегли його.

Протягом останніх трьох років дівчинка скаржилася на сильний біль зліва під ребром. Вона не могла займатися фізкультурою, бігати, стрибати. Батьки возили її на консультації до різних лікарів. Діагноз – кіста у ділянці воріт селезінки. Розмір кісти був великий, і розташувалася вона біля основних судин.

Хірурги вирішили оперувати дівчинку за допомогою роботичної системи Da Vinci, яка дає змогу робити операції у важкодоступних місцях. Саме ця технологія і допомогла успішно видалити кісту, зберігши селезінку.

Дівчинку вже виписали додому. Через 10 днів їй призначили консультацію, а надалі вона зможе повернутися до звичного життя і займатися фізкультурою.

У Львові успішно прооперували шестимісячного хлопчика, поки що це найменший пацієнт Центру серця і судин міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.