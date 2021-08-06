У 2020 році в Україні від інтоксикації унаслідок передозування спиртними напоями, а також від випадкових отруєнь, причиною яких часто стає так званий “палений” алкоголь, померли 2 513 українців.

Про це свідчать дані сервісу Опендатабот. Це чотирикратне падіння в порівнянні з показниками 16-річної давності.

У 2005-му році від перепою і “паленки” пішли з життя 10 216 осіб. Після цього смертність, викликана цими причинами, знижувалася. Якщо в середині нульових алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому 28 громадян, то тепер – сім.

У сумі за 16 минулих років алкогольна інтоксикація спричинила смерть 81 447 людей. Серед причин смерті, що традиційно пов’язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність — сумарно 85 203 смертей від алкогольної кардіоміопатії.

У першому кварталі 2021 року від алкогольних отруєнь вже померло 580 українців.

Що потрібно робити в разі отруєння алкоголем

Симптоми отруєння: діарея, нудота, біль у шлунку, загальна слабкість, підвищення температури тіла. Лікування отруєння відбувається шляхом промивання шлунка. Також людина повинна вживати велику кількість рідини та приймати сорбенти.

Під час алкогольного отруєння рекомендується вживати каші чи овочеві бульйони. Особливо добре, якщо в бульйоні будуть зварені зелена городина (джерело магнію) та картопля (джерело калію).

Детальніше про те, що потрібно робити в разі отруєння алкоголем – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Опендатабот