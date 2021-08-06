Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 6 серпня 2021

Станом на 6 серпня у світі зафіксували 201,9 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,2 млн людей. В Україні очікують спалах Covid-19 у будь-який момент, адже штам Дельта активно поширюється територією країни.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 серпня зафіксували 1 081 новий випадок коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 16 людей. Побороти хворобу вдалося 478 пацієнтам.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Херсонській (95), Одеській (92) та Харківській (83) областях. Усі регіони досі перебувають у зеленій зоні, але у Донецькій, Рівненській та Тернопільській областях фіксують високий рівень госпіталізації з Covid-19.

На Дніпропетровщині зафіксували перші три випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Ситуація із захворюваністю в Україні погіршується. За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, спалах в Україні може відбутися у будь-який час.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в США (120 тис.), Індії (45 тис.) та Бразилії (40 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили в Індонезії, Бразилії та Росії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Франції та Росії. Україна – на 57 місці у світі між Білоруссю та Швейцарією. В Європі Україна на 13 місці.

Підготовка до спалаху в Австралії та штам Дельта в Україні: Covid-новини 6 серпня / 2 фотографии

У Франції розширили зону застосування санітарних перепусток. Тепер документи необхідні для пересування потягами, літаками всередині країни, а також для відвідування закладів громадського харчування.

В Італії викладачі та студенти університетів повинні пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від Covid-19. Вимога діятиме з цього навчального року. Якщо вчителі не представлять доказів, вони будуть відсторонені від роботи.

Австралія почала готуватися до спалаху коронавірусу після того, як у Сіднеї другий день поспіль зареєстрували рекордні випадки зараження. За добу – 279 випадків.

ВООЗ попередила, що нині світ перебуває у періоді реальної небезпеки через ситуацію із пандемією коронавірусу. Зростання кількості хворих збільшується через соціальне змішування, непослідовні заходи у сфері охорони здоров’я та соціальної сфери та нерівномірний розподіл вакцин між різними країнами.