Американські спецслужби отримали доступ до даних Інституту вірусології китайського міста Ухань, де вперше зафіксували коронавірус. Це може допомогти підтвердити або спростувати теорію лабораторного походження вірусу.

Досі невідомо, як саме фахівцям вдалося роздобути цю інформацію, пишуть журналісти CNN. Вона, за відомостями джерел видання, містилася на комп’ютерах, які користуються послугами хмарних сервісів, а останні потенційно вразливі до втручання.

Нині американські спецслужби готуються розшифровувати ці дані. Для цього їм треба буде залучити надпотужні комп’ютери національних лабораторій міністерства енергетики США.

Крім того, потрібні будуть фахівці зі знанням китайської мови, оскільки дані записані спеціалізованими термінами.

Під час дослідження спецслужби хочуть знайти відповідь на запитання про походження коронавірусу – чи він був створений штучно, чи джерелом була тварина.

Півтора роки минуло з моменту, як у світі виявили коронавірус. За цей час фахівцям не вдалося встановити, як саме та коли виник вірус. Поки що вони шукають відповідь на це запитання.