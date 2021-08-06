У Франції розширили зону застосування санітарних перепусток, тепер документи необхідні для пересування потягами, літаками всередині країни, а також для відвідування закладів громадського харчування.

Нововведення затвердила Конституційна рада Франції, йдеться у матеріалах ЗМІ країни. Напередодні обидві палати парламенту Франції підтримали рішення, необхідно було лише погодження членів Конституційної ради.

Такі перепустки можуть знадобитися громадянам і для відвідування ТРЦ в окремих регіонах країни, рішення ухвалюватиме місцева влада.

Водночас вони поки що не потрібні для користування міським громадським транспортом.

Зміни розпочнуть діяти з 9 серпня 2021 року. З цієї дати громадяни мають носити з собою документи, де буде вказано, що вони або вакциновані від коронавірусу, або нещодавно здавали тест і отримали негативний результат.

На думку влади країни, санітарні перепустки дозволять ефективніше боротися з коронавірусом. Однак громадяни сприйняли зміни не так позитивно. У низці міст Франції пройшли масові протести. Учасники акцій заявляють, що нововведення порушує права невакцинованих громадян на пересування країною.