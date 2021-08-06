Міжнародний день пива відзначається в першу п’ятницю серпня. Свято не офіційне, але шанувальники хмільного напою святкують його в 50 країнах світу на всіх континентах, знають про нього все і не мають сумнівів, що воно корисне.

Пиво лікує від багатьох хвороб. Здивовані? А в світі навіть є пивні курорти, де пропонують процедури з пивом зовнішньо і його вживання внутрішньо. Найвідоміші розміщені в Німеччині та Чехії. Там навіть створено дослідні інститути, які вивчають всі властивості хмільного напою, а також його вплив на здоров’я.

Лікування пивом проводять і в Україні: у санаторії Медобори на Тернопільщині, який є навчальною і науковою базою Тернопільського медичного університету ім. І Я. Горбачевського.

– Оздоровчий ефект від застосування пива досягається, коли напій п’ють у певній дозі, – каже головний лікар санаторію Василь Іванович Мартинюк. – Для цього підходить тільки живе, нефільтроване пиво, в якому немає консервантів та інших добавок.

Якщо придивитися до пива, ми побачимо, що готують його з натуральних продуктів: дріжджів, солоду і чистої води.

У готовому живому пиві багато амінокислот і дріжджів, які нормалізують обмін речовин в організмі, очищують кишківник. Цинк благотворно впливає на чоловічу силу, а в літрі хмільного напою – 30% добової норми вітамінів групи В.

Дослідження засвідчують, що пиво виводить солі з сечовивідних шляхів і сприяє оздоровленню нирок. А ми звикли чути, що пиво вбиває нирки. І це правда, але вся справа в дозі.

– Все залежить від дози, – підтвердив головний лікар санаторію. – Ми призначаємо пиво нашим пацієнтам невеликими порціями – 200-300 мл, які розраховуються відповідно до ваги людини. За день можна прийняти не більше 500 мл.

Пиво для лікування подають теплим, щоб краще засвоювалося, і без снеків. Інакше це буде вже не лікування. Пити його потрібно маленькими ковтками.

Шанувальники пива напевно вже зморщилися, тепле пиво – фу-у-у! Але ж це ліки. Чи часто ви зустрічаєте ліки приємні на смак?

Василь Мартинюк наголошує, що пивотерапія – це не основне лікування, а лише один із супутніх оздоровчих моментів, але все ж його застосовують, коли є захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, при ожирінні, цукровому діабеті та поліартритах.

Відмінно впливає пиво на вироблення шлункового соку, тому його призначають, якщо діагностовано знижену кислотність.

Вчені з Голландії виявили, що пиво дає змогу відтермінувати хворобу Альцгеймера.

А японці з’ясували, що напій може виводити з організму канцерогени, що суттєво знижує ризик виникнення раку.

Та що там говорити, якщо навіть жінкам, що годують грудьми, для посилення лактації радять пити тепле пиво. У терапевтичних дозах, звісно.

Пивні ванни

Та пиво корисне не тільки тоді, коли вживаєш його всередину. Воно добре впливає на шкіру. У санаторії ці властивості теж врахували і пропонують медово-пивні обгортання та пивні ванни.

Головний ефект від цих процедур – омолодження і шкіри, і організму: серце працює краще, м’язи розслабляються, покращується кровообіг, суглоби прогріваються, шкіра стає еластичною і оксамитовою, а волосся – блискучим і сильним. Ванни також допомагають позбутися акне, нормалізують потовиділення і сприяють зниженню ваги.

Протипоказання

Звичайно ж, до пивотерапії ставлення неоднозначне, і вона має протипоказання. Це насамперед алкоголізм, а також стенокардія, виразка шлунка, гіпертонія, подагра, гнійні запалення шкіри, епілепсія. Не застосовується і при жовчнокам’яній і сечокам’яній хворобах, для вагітних. Дітей також не лікують пивом.

Більшість видів пива містять три-п’ять відсотків алкоголю. Максимальна кількість – вісім відсотків. Але підшлункова залоза не переносить навіть стільки. В разі постійного вживання пива вона весь час занає негативного впливу, в результаті її терпець вривається, і вона сигналізує про це загостренням панкреатиту.