У Дніпрі нейрохірурги лікарні імені Мечникова провели складну операцію. Чоловікові видалили пухлину мозку.

Про це повідомив головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко у соціальних мережах.

– Віталію 36 років, мав найсолодшу професію – водій з доставки морозива. Цього літа постійно відчував запаморочення, нудоту, блювоту, втрату пам’яті, не впізнавав близьких. Потім криза, потім ситуація загострилася, – зазначив він.

Близькі пацієнта привезли його у лікарню Мечникова. МРТ показала, що у нього гігантська пухлина лобової частини головного мозку.

Лікар розповів, що його взяли до операційної, не даючи нікому шансів. Операцію вдалося здійснити за допомогою нейрохірургічного супермікроскопа, нейромоніторингу, нейронавігації та УЗД. Вона тривала п’ять годин.

– Нейрохірурги Мечникова поставили ще один рекорд з порятунку життя, маючи нульові шанси, – додав Риженко.

За словами спеціаліста, зараз Віталій повертається до своєї справи – хоче знову сісти за кермо.

Нещодавно в Ужгороді лікарі провели надскладну операцію, яка врятувала вагітність жінки, що виношувала трьох малюків – двох дівчаток та одного хлопчика. Лікарі заправили навколоплідному міхур у матку, який випав у піхву, і наклали мерсиленовий шов на шийку матки, тобто зашили її.

Жінці вдалося доносити дітей ще сім тижнів. Пологи пройшли природнім шляхом.

Джерело: Сергій Риженко