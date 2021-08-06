Нині світ перебуває у періоді реальної небезпеки через ситуацію із пандемією коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Зараз світ перебуває у періоді реальної небезпеки. Багато здобутків, які ми отримали, руйнуються. Загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусу завтра, ймовірно, перевищить 200 млн. І ми знаємо, що реальні цифри набагато вищі, – каже він.

За його словами, штам коронавірусу Дельта вже виявили у 132 країнах. Зростання кількості хворих збільшується через соціальне змішування, непослідовні заходи у сфері охорони здоров’я та соціальної сфери та нерівномірний розподіл вакцин між різними країнами.

Голова ВООЗ наголосив, що Понад 4 млрд вакцин вже використали у світі, але понад 80% із них потрапили до країн з високим та середнім рівнем доходу. Медичні працівники та люди з найбільшим ризиком у країнах з нижчим рівнем доходу не отримують вакцини, тоді як деякі країни роблять щеплення тим, у кого низький ризик серйозних захворювань.

Він вважає, що усі здобуті світовою медициною досягнення втрачаються, системи охорони здоров’я у багатьох країнах перевантажені через те, що збільшення кількості інфекцій спричиняє дефіцит засобів лікування.

За даними ВООЗ, показники тестування у країнах з низьким рівнем доходу становлять менш як 2% від тих, які спостерігаються в державах із високими доходами, що заважає слідкувати за ситуацією з поширення захворюваності.

Також організація наполягає на необхідності мораторію на імунізацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Це пов’язано з непропорційним розподілом вакцини між бідними та багатими країнами світу.