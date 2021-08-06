Обласна рада в Україні повинна працювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Черкаської області. За його словами, необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів.

– Відкрити пункти щеплень принаймні в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації, – зазначив він.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зауважив, що з 2 серпня очільники областей протягом тижня мають відвідати обласні та районні центри масової вакцинації.

– Багато людей в районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит очільника області допоможе поінформувати населення й дасть додаткові ресурси для нарощення кількості щеплень, — додав Тимошенко.

В Україні встановлено черговий рекорд кількості щеплень від коронавірусу за добу. За даними МОЗ, уколи отримали 167 383 людини. Попри це, у центрах масової вакцинації та лікарнях не спостерігається значна кількість людей, а в окремих випадках українців навіть вмовляють зробити щеплення.

Наприклад, у Коломацькій районній лікарні Харківської області місцевих мешканців закликають зробити щеплення. Агітують усіх, навіть тих, хто звернувся до закладу з іншою проблемою. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.