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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Третя доза вакциною Moderna захистить від штаму Дельта – компанія-виробник

Вакцина Модерна

Компанія Moderna оголосила, що тим, хто отримав два щеплення від Covid-19 її вакциною, через півроку необхідно зробити третє.

Наразі проходить другий етап випробувань бустерної дози вакцини, яка, як стверджує компанія, дає надійну імунну відповідь проти небезпечного штаму Дельта.

Друга фаза випробувань передбачає тестування третьої 50-мікрограмової дози вакцини-бустера на людях, яким у перших двох дозах вводили по 100 мікрограмів.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти Covid-19, коли робити щеплення можуть всі охочі віком від 18 років. Зараз задіяно вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Україна отримала вже майже 12 млн доз цих вакцин.

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Уряд США надав нашій країні 2 млн доз Moderna в рамках глобальної ініціативи COVAX. Moderna – вакцина, яка містить молекули мРНК, є своєрідною інструкцією до створення шипоподібного білка коронавірусу. Діє вона за тим самим принципом, що і вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Джерело: CNBC.

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