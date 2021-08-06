У Дніпропетровській області підтвердили три випадки інфікування штамом коронавірусу Дельта. Про це повідомила завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень ДУ Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Олена Кузьменко під час прес-конференції.

– Третій тиждень у Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус, це пов’язано з циркуляцією на території області Covid-19 штаму Дельта, зазначила вона.

Протягом тижня вони отримали результати зразків секвенування носоглоткових змивів, які проводилися в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. Відбір зразків був ще у червні 2020 року у хворих на Covid-19.

Згідно з результатами, території регіону було виявлено три випадки в Солонянському районі та Нікополі.

Також в області ситуація із захворюваністю на коронавірусу поступово погіршується, адже це пов’язано з циркуляцією штаму Дельта.

Також 4 серпня цей штам зафіксували у Тернопільській області – 52 випадки, та Чернівецькій області – захворіли 34 людини.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, нині в Україні вже зафіксували 147 випадків штаму коронавірусу Дельта. Найбільше хворих у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та м. Києві.

Він нагадав, що цей варіант поширюється швидше, ніж інші штами та частіше призводить до госпіталізації.

Джерело: Міст Дніпро