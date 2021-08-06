У Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу. Щеплення зможуть отримати пасажири, які мають квитки на літак.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласна державна адміністрація. Центр в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України для збільшення кількості вакцинованих людей.

Люди зможуть отримати щеплення препаратами від коронавірусу Comirnaty від компанії Pfizer/BioNTech та CoronaVac від Sinovac Biotech.

За словами регіонального координатора з питань вакцинації проти коронавірусу у Львівській області Олега Кугота, центр вакцинації працюватиме цілодобово і для усіх охочих, за наявності попередньої реєстрації. Але поки що ці моменти узгоджуються.

Нині у Львівській області функціонує 17 центрів вакцинації населення.

За добу, 4 серпня, в Україну щепили від коронавірусу 167 383 людини. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

У Моршині Львівської області триває пілотний проект, за яким у Міністерстві охорони здоров’я хочуть вакцинувати від Covid-19 максимальну кількість людей. Станом на 2 серпня одну дозу отримали 72,4% дорослого населення, а завершили вакцинацію двома дозами 66% мешканців.

Нині у місті немає зареєстрованих нових хворих на коронавірус. А останній випадок було зафіксовано 20 червня.

Джерело: Львівської ОДА