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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У новий навчальний рік із Covid-паспортом: в Італії вчителі та студенти повинні довести імунізацію

Студенти

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца оголосив, що на початку нового навчального року викладачі університетів, студенти та вчителі повинні надати докази вакцинації, тестування або одужання після Covid-19.

Якщо вчителі не нададуть доказів, їх через п’ять днів усунуть від роботи.

Водночас із вересня зелений паспорт, як доказ вакцинації, тестування або одужання, необхідно показувати в поїздах і автобусах далекого прямування, на поромах або авіарейсах.

Останнім часом в Італії дещо зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Із 6 серпня для відвідування культурних та спортивних подій на відкритому повітрі або в залах, ресторанів в приміщенні, музеїв, басейнів або SPA потрібно надавати зелений паспорт. Правило поширюється на людей старших за 12 років.

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В Італії зелений паспорт видається вже після першої дози вакцини.

Із 1 липня 2021 року на території ЄС почали діяти паспорти вакцинації. Вони мають містити інформацію про проведення щеплення, негативний тест або те, що людина уже перехворіла на коронавірус. Крім того, кожна країна ЄС може додатково встановлювати певні вимоги для громадян тих або інших країн. Греція визнає українські документи, які підтверджують проведення вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: DPA.

Фото: Depositphotos

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