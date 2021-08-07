У терміналі А міжнародного аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського (Жуляни), розташованому на вулиці Медовій, відкрили новий пункт вакцинації проти коронавірусу.

Тепер громадяни, які користуються міжнародним аеропортом та не отримували жодної дози препарату проти Covid-19, зможуть імунізуватися у терміналі та одразу отримати довідку 063/о Карта профілактичних щеплень.

У пункті вакцинації робитимуть щеплення препаратом CoronaVac виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

Найближчим часом пункт імунізації від Covid-19 працюватиме за таким графіком – з 6 до 8 серпня з 17.00 до 22.00. Українці отримуватимуть щеплення у порядку живої черги.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що для вакцинації у цьому пункті не обов’язково мати з собою декларацію з сімейним лікарем. Однак певні документи краще взяти – паспорт та довідку з індивідуальним податковим номером платника ПДВ.

У МОЗ України зазначили, що громадянам не потрібно проходити обстеження, вимірювати тиск, здавати аналізи (ПЛР-тест чи на наявність антитіл до коронавірусу).