Українські готелі будуть відзначати спеціальним знаком безпеки. Його будуть присвоювати тим об’єктам розміщення, персонал яких повністю вакцинувався від коронавірусу.

Такі готелі будуть вносити до списку Державного агентства розвитку туризму України.

Зараз власників готелів закликають активно імунізувати свій персонал.

Для організації вакцинації персоналу потрібно звернутися до ДАРТ.

Для цього офіційний представник готелю повинен надати таку інформацію:

назва;

адреса;

кількість персоналу;

контактний телефон відповідальної особи.

Зібрані дані потрібно висилати на електронну адресу контактної особи ДАРТ hirzekorn@tourism.gov.ua.

У липні 2021 року в Україні почалася імунізація всього населення країни старше 18 років. Щеплення можна зробити у лікарнях, центрах масової вакцинації.

Крім того, щеплення роблять колективам. Для цього персонал підприємства або організації (незалежно від форми власності) повинен звернутися до Міністерства охорони здоров’я та записатися на вакцинацію від коронавірусу. У профільному відомстві анонсують, що для вакцинованих громадян в Україні можливі переваги під час посилення карантинних заходів.

Джерело: Державне агентство розвитку туризму України