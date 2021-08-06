До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні потрапив 52-річний мешканець Стрийського району, у якого діагностували лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв повідомив, що пацієнт потрапив до лікарні з інфекційно-токсичним шоком: низький тиск, відсутнє сечовиділення, висока температура, біль у м’язах, інтоксикація тощо.

У реанімації він перебував п’ять днів. Наразі лікується від лептоспірозу у відділенні.

Ймовірно, інфікувався чоловік у своєму господарстві. Він розповів, що не раз бачив у стайні та в інших господарських приміщеннях щурів і мишей, які й поширюють інфекцію.

Лептоспіроз – інфекційне захворювання. Збудник – бактерія Leptospira. Носіями збудника лептоспірозу зазвичай є щурі, польові миші, землерийки, їжаки.

Підхопити інфекцію можна у разі контакту з інфікованими тваринами, під час купання у заражених водоймах.

Так, киянка Юлия Юрченко написала на своїй сторінці у Facebook, що за два тижні після купання в озері Сонячне її 9-річному синові стало зле. У хлопчика почалася інтоксикація, з’явився біль у м’язах. Після поневірянь зі швидкою та пошуками нековідного інфекційного відділення у столиці дитину госпіталізували до реанімації 2-ї міської дитячої лікарні з діагнозом лептоспіроз. Наразі він лікується у відділенні інтенсивної терапії.

Інкубаційний період хвороби – від двох днів до чотирьох тижнів. Симптоми можуть бути легкими (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) і важкими (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт). Бувають і летальні випадки.

Аби уникнути захворювання, лікарі радять боротися з гризунами у будинку та господарстві, часто мити руки, під час роботи з землею одягати рукавиці.

У Волинській області у липні зареєстрували випадок туляремії. Жінка пов’язує своє захворювання з укусом ґедзя під час випасу худоби. Спочатку вона скаржилася на підвищення температури тіла, на третю добу з’явилися болі в суглобах, почервоніння та припухлість у місці укусу комахи, збільшилися регіональні лімфатичні вузли.