Станом на 6 серпня усі області України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у трьох регіонах фіксують високий рівень госпіталізації, який не відповідає цій зоні.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У Донецькій області вже три дні показник динаміки госпіталізацій перевищений. 5 серпня він становив 84,1%, хоча раніше був 58,5-81,2%.

У Рівненській області ситуація з госпіталізаціями стабілізувалася, але показник однаково не відповідає зеленій зоні. Станом на 3 серпня він становив 150%, а останні два дні – 70,6-88,2%.

Нині у Тернопільській області найгірша ситуація, адже там нестабільний показник щодо госпіталізацій з коронавірусом. Він становить 157,1%, а два дні тому було 260% та 172,7%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна становити не більше 50%.

В Україні за добу, станом на 5 серпня, зафіксували 1 081 новий випадок коронавірусу. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 16 громадян, а одужали – 478.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні за 5 серпня – читайте на Фактах ICTV.