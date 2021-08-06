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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Максим Зайченко |

З’їли отруйні гриби: у Львівській області три людини потрапили в реанімацію

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У селі Карпатське Львівської області три людини потрапили в реанімацію після отруєння грибами. Це люди у віці від 25 до 61 року. 

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

Люди потрапили в лікарні 5 серпня о 22.30. 

– Надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської ЦМЛ з попереднім діагнозом отруєння грибами, надійшли три людини, жителі села Карпатське Самбірського району 1960 1988 і 1996 року народження, – повідомили у відомстві. 

Стан постраждалих – середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше в реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні помер семимісячний Віктор, який отруївся грибами.

У немовляти перестали працювати внутрішні органи через отруєння організму токсинами. 

До цього, 30 квітня, в реанімації померла його п’ятирічна сестра Аліна, яка разом з Віктором отруїлася грибами.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Фото: Depositphotos

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