У селі Карпатське Львівської області три людини потрапили в реанімацію після отруєння грибами. Це люди у віці від 25 до 61 року.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Люди потрапили в лікарні 5 серпня о 22.30.

– Надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Турківської ЦМЛ з попереднім діагнозом отруєння грибами, надійшли три людини, жителі села Карпатське Самбірського району 1960 1988 і 1996 року народження, – повідомили у відомстві.

Стан постраждалих – середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше в реанімації Чернігівської обласної дитячої лікарні помер семимісячний Віктор, який отруївся грибами.

У немовляти перестали працювати внутрішні органи через отруєння організму токсинами.

До цього, 30 квітня, в реанімації померла його п’ятирічна сестра Аліна, яка разом з Віктором отруїлася грибами.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА