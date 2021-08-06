В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до ст.21 закону Про лікарські засоби, що заборонить продаж ліків дітям.

У дитячому віці ще немає повного усвідомлення ризиків, які виникають від неправильного вживання ліків, сказано в пояснювальній записці до закону.

Медики стверджують, що в останні місяці в Україні з’явилася тенденція суїцидальних нахилів у молоді.

І якщо раніше діти ковтали таблетки несвідомо, то недавні випадки демонструють, що підлітки розуміють, що вони роблять.

Державі під силу обмежити вільний доступ неповнолітніх до лікарських засобів, йдеться в документі.

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Згідно зі змінами, внесеними до закону, реалізація (видача) лікарських засобів громадянам, які не досягнули 14-річного віку, забороняється.

Якщо ж у фармацевта виникають сумніви щодо віку покупця лікарських засобів, продаж здійснюється за умови надання документа, який підтверджує його вік.

У Сумах 16-річна дівчина прийняла 30 пігулок протизапального препарату. Її госпіталізували до реанімації з гострим медикаментозним отруєнням.