У CNN звільнили трьох співробітників за те, що вони увійшли до офісу без вакцинації від Covid-19.

Це один із перших випадків, коли роботодавець звільняє працівників за порушення вимог компанії вакцинуватися.

Зауважимо, що у США ситуація, коли компанії вимагають обов’язкової вакцинації співробітників, законна.

Facebook, Google та інші заявили, що також будуть вимагати від працівників Covid-вакцинації, коли офіси повністю відкриються.

Глава CNN Джефф Цукер згадав про звільнення у службовій записці компанії. Вакцинація обов’язкова для всіх, хто працює на місцях, працює з іншими співробітниками або йде до офісу, йдеться в записці.

– Дозвольте мені прояснити ситуацію – ми дотримуємося політики абсолютної нетерпимості з цього приводу, – сказав Цукер, голова відділу новин та спорту WarnerMedia.

Уряд США дозволив роботодавцям вимагати від персоналу, особисто присутнього на робочому місці, вакцинації проти Covid-19.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца оголосив, що на початку нового навчального року викладачі університетів, студенти та вчителі повинні пред’явити докази вакцинації, тестування або одужання після Covid-19. Якщо вчителі не нададуть доказів, їх через п’ять днів усунуть від роботи.