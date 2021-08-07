За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1054 підтверджених випадки коронавірусу, з них 72 у дітей та 13 у медпрацівників.
Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.
Крім того, за останню добу зафіксовано 20 летальних випадків, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.
При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.
Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (69) областях, а також в місті Київ (176).
Статистика по областям
- Вінницька область – 29;
- Волинська область – 3;
- Дніпропетровська область – 75;
- Донецька область – 50;
- Житомирська область – 31;
- Закарпатська область – 12;
- Запорізька область – 47;
- Івано-Франківська область – 17;
- Київська область – 48;
- Кіровоградська область – 9;
- Луганська область – 34;
- Львівська область – 62;
- Миколаївська область – 18;
- Одеська область – 76;
- Полтавська область – 32;
- Рівненська область – 12;
- Сумська область – 26;
- Тернопільська область – 31;
- Харківська область – 100;
- Херсонська область – 68;
- Хмельницька область – 23;
- Черкаська область – 21;
- Чернівецька область – 31;
- Чернігівська область – 23.
Крім того, до лікарень з підтвердженим діагнозом, а також з підозрою на інфікування доставлено 534 людини.