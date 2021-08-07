За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1054 підтверджених випадки коронавірусу, з них 72 у дітей та 13 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксовано 20 летальних випадків, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (69) областях, а також в місті Київ (176).

Статистика по областям

Вінницька область – 29;

Волинська область – 3;

Дніпропетровська область – 75;

Донецька область – 50;

Житомирська область – 31;

Закарпатська область – 12;

Запорізька область – 47;

Івано-Франківська область – 17;

Київська область – 48;

Кіровоградська область – 9;

Луганська область – 34;

Львівська область – 62;

Миколаївська область – 18;

Одеська область – 76;

Полтавська область – 32;

Рівненська область – 12;

Сумська область – 26;

Тернопільська область – 31;

Харківська область – 100;

Херсонська область – 68;

Хмельницька область – 23;

Черкаська область – 21;

Чернівецька область – 31;

Чернігівська область – 23.

Крім того, до лікарень з підтвердженим діагнозом, а також з підозрою на інфікування доставлено 534 людини.