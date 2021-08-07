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Дмитро Кудрявцев |

Більше тисячі випадків: оперативна статистика коронавірусу в Україні за 7 серпня

коронавирус

За минулі 24 години в Україні зафіксовано 1054 підтверджених випадки коронавірусу, з них 72 у дітей та 13 у медпрацівників.

Таким чином з початку пандемії Covid-19 діагностували вже у 2 258 532 українців.

Крім того, за останню добу зафіксовано 20 летальних випадків, а всього з початку епідемії в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, померли вже 53 085.

При цьому впоратися з хворобою вдалося 1 393 українцям, а загалом від Covid-19 одужали 2 190 686 українців.

Найбільше хворих зафіксовано у Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (69) областях, а також в місті Київ (176).

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Статистика по областям

  • Вінницька область – 29;
  • Волинська область – 3;
  • Дніпропетровська область – 75;
  • Донецька область – 50;
  • Житомирська область – 31;
  • Закарпатська область – 12;
  • Запорізька область – 47;
  • Івано-Франківська область – 17;
  • Київська область – 48;
  • Кіровоградська область – 9;
  • Луганська область – 34;
  • Львівська область – 62;
  • Миколаївська область – 18;
  • Одеська область – 76;
  • Полтавська область – 32;
  • Рівненська область – 12;
  • Сумська область – 26;
  • Тернопільська область – 31;
  • Харківська область – 100;
  • Херсонська область – 68;
  • Хмельницька область – 23;
  • Черкаська область – 21;
  • Чернівецька область – 31;
  • Чернігівська область – 23.

Крім того, до лікарень з підтвердженим діагнозом, а також з підозрою на інфікування доставлено 534 людини.

Фото: Depositphotos

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