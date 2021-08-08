В Україні закріпилося упереджене ставлення до секс-іграшок. Їх заведено пов’язувати із задоволенням, і таку продукцію можна придбати лише у секс-шопах. Однак чимало з них корисні для здоров’я, допомагають вирішити деякі проблеми з сексуальним здоров’ям, що відображається як на загальному самопочутті, так і на якості сексу.

Разом з сексологом Анастасією Білозор Факти ICTV розібралися, які секс-іграшки можна і варто використовувати для поліпшення здоров’я.

– Є певні гаджети, які в Україні продаються лише у секс-шопах. В інших країнах їх можна придбати і в аптеках. Вони схожі на іграшки, але насправді це корисні гаджети, які покращують якість сексуального здоров’я, сексуального життя, – каже Анастасія Білозор.

За її словами, їх можуть використовувати як жінки, так і чоловіки.

Популярні секс-іграшки для здоров’я:

Вагінальні кульки

Необхідні всім, у кого фіксується ослаблення м’язів піхви. Причинами можуть бути вікові зміна, пологи, операції, надмірна вага.

Цей тренажер допомагає привести у тонус м’язи, які підтримують матку, сечовий міхур, тонкий кишківник і пряму кишку.

Тренажер Кегеля

Він також необхідний для тренування внутрішніх м’язів піхви.

– Із віком м’язи слабшають, і це загрожує таким неприємним явищем, як випадання матки. Уникнути цього допоможе використання тренажера, – додає сексолог.

Масажер для простати

Допомагає чоловікам у лікуванні низки захворювань.

– Використання гаджета може допомогти чоловікам, які страждають від проблем з простатою і ерекцією. Але, на жаль, для чоловіків в Україні це табуйована тема. Крім того, багато хто соромиться навіть визнати, що отримує від цього задоволення, – коментує Анастасія Білозор.

Менструальні чаші і багаторазові тампони

За словами фахівця, це екологічніша альтернатива одноразовим засобам гігієни. Вони не висушують мікрофлору і не викликають неприємних відчуттів.

Лубриканти

Також можна віднести до засобів, які не лише покращують якість сексу, а й позитивно впливають на здоров’я.

– Вони допомагають отримувати задоволення від сексу, а не терпіти сухість, біль і дискомфорт, – підсумовує сексолог.

Українцям варто змінювати ставлення до використання секс-іграшок і за необхідності не соромитися їх застосовувати.