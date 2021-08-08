До кінця цього року Україна має отримати 17 млн доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca мають вищий рівень захисту від захворювання – ефективність приблизно на рівні 91-95%. Однак посадовець вважає, що не потрібно чекати та закликає вакцинуватися вже зараз.

Він наголосив, що до кінця 2021 року в Україну прибудуть 17 млн доз препарату Pfizer/BioNTech. Проте посадовець підкреслив, що спалах може статися раніше, ніж препарат проти хвороби прибуде в Україну та з’явиться вибір.

Головний санітарний лікар розповів, що планують вакцинувати понад 50% українців. До кінця осені медичні працівники мають зробити 10 млн щеплень, згідно з планом.

З початку кампанії вакцинації в Україні зробили 6 408 308 щеплень проти коронавірусу. Серед них 4 055 090 українців отримати першу дозу препарату, а 2 353 218 громадян пройшли повний курс імунізації від небезпечного захворювання.