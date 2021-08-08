Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

До кінця року Україна отримає ще 17 млн доз вакцини Pfizer

До кінця року Україна отримає ще 17 млн доз вакцини Pfizer

До кінця цього року Україна має отримати 17 млн доз вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca мають вищий рівень захисту від захворювання – ефективність приблизно на рівні 91-95%. Однак посадовець вважає, що не потрібно чекати та закликає вакцинуватися вже зараз.

Він наголосив, що до кінця 2021 року в Україну прибудуть 17 млн доз препарату Pfizer/BioNTech. Проте посадовець підкреслив, що спалах може статися раніше, ніж препарат проти хвороби прибуде в Україну та з’явиться вибір.

Головний санітарний лікар розповів, що планують вакцинувати понад 50% українців. До кінця осені медичні працівники мають зробити 10 млн щеплень, згідно з планом.

З початку кампанії вакцинації в Україні зробили 6 408 308 щеплень проти коронавірусу. Серед них 4 055 090 українців отримати першу дозу препарату, а 2 353 218 громадян пройшли повний курс імунізації від небезпечного захворювання.

Читайте
Новий спалах в Австралії та протести у Франції: головні Covid-новини

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка