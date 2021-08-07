За минулі 24 години в Києві виявили 176 підтверджених випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 103.

Організм двох киян не зміг впоратися з хворобою, і вони померли. Всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 244 летальних випадків через ускладнення від цієї інфекції.

Найбільшу кількість хворих виявлено у Солом’янському (51), Святошинському (24) та Подільському (20) районах Києва.

Хто захворів за добу

107 жінок у віці від 19 до 94 років;

63 чоловіки у віці від 19 до 94 років;

три дівчинки у віці від 16 до 17 років;

три хлопчики у віці від 3 до 16 років.

У лікарні доставлено 19 жителів столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 47 осіб з діагнозом пневмонія та підозрою на Covid-19.

Подолати вірус вдалося 985 киянам, таким чином з початку епідемії видужали вже 211 018 осіб.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: