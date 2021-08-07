За минулі 24 години в Києві виявили 176 підтверджених випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 103.
Організм двох киян не зміг впоратися з хворобою, і вони померли. Всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 244 летальних випадків через ускладнення від цієї інфекції.
Найбільшу кількість хворих виявлено у Солом’янському (51), Святошинському (24) та Подільському (20) районах Києва.
Хто захворів за добу
- 107 жінок у віці від 19 до 94 років;
- 63 чоловіки у віці від 19 до 94 років;
- три дівчинки у віці від 16 до 17 років;
- три хлопчики у віці від 3 до 16 років.
У лікарні доставлено 19 жителів столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 47 осіб з діагнозом пневмонія та підозрою на Covid-19.
Подолати вірус вдалося 985 киянам, таким чином з початку епідемії видужали вже 211 018 осіб.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.