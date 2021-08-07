Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 7 серпня 2021

За весь час пандемії у всьому світі від коронавірусу померли понад 4 млн жителів планети. На жаль, науковці прогнозують, що кількість летальних випадків може бути більше.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні зафіксували 1 054 нових випадків коронавірусу (серед хворих – 72 дітей та 13 медичних працівників). 534 українців госпіталізували, ще 20 громадян померли від ускладнень небезпечного захворювання.

Всього 2 258 532 українців захворіли на Covid-19, серед них 53 085 людей не змогли вилікуватися від хвороби. Однак за 24 години 1 393 людей змогли подолати коронавірус. За весь період пандемії 2 190 686 українців одужали від небезпечного захворювання.

За добу зафіксували новий рекорд щеплень. 170 602 осіб вакцинували проти коронавірусу. Серед них 101 550 людей зробили перше щеплення, а 69 052 громадян пройшли повний курс імунізації проти хвороби.

Коронавірус у світі

У Таїланді поліція обстріляла сльозогінним газом та гумовими кулями сотню протестувальників у Бангкоку, які вимагають політичну реформу та закликають до зміни програми вакцинації від коронавірусу.

У Франції спалахнули масові протести. Місцеві жителі вимагають скасувати правило, згідно з яким для користування міжміськими потягами, походу в кіно або музеї необхідна довідка здоров’я. Йдеться про сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на Covid-19, зробленого не пізніше 48 годин.

Індія дозволила екстрене використання вакцини Johnson & Johnson, оскільки на території країни зростають випадки зараження новим штамом Дельта.

В Австралії оголосили про другий спалах коронавірусу. У штаті Новий Південний Уельс зафіксували рекордний добовий приріст захворювання.

У США провели нове дослідження щодо вакцинації. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, ймовірність повторного зараження Covid-19 у невакцинованих людей удвічі вище, ніж у тих, хто пройшов повний курс імунізації від хвороби.

Пандемія коронавірусу забрала життя щонайменше понад 4,2 млн людей у всьому світі відтоді, як вірус вперше з’явився, згідно з офіційними даними AFP.

Найбільше постраждали США, де загинуло 616 493 особи. На другому місці – Бразилія (561 762 осіб), третьому – Індія (427 371 людина), четвертому – Мексика (243 733 осіб), п’ятому – Перу (196 818 осіб).