Коронавірус (COVID 19) у Києві на 8 серпня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

53 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві

коронавірус

За минулі 24 години в Києві виявили 53 підтверджених випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 156.

Організм двох киян не зміг впоратися з хворобою, і вони померли. Всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 245 летальних випадків через ускладнення від цієї інфекції.

Найбільшу кількість хворих виявлено у Дарницькому (13), Дніпровському (12) и Подольскому (11) районах Києва.

Хто захворів за добу

  • 35 жінок у віці від 19 до 94 років;
  • 16 чоловіків у віці від 19 до 94 років;
  • двоє хлопчиків у віці від 3 до 16 років.

У лікарні доставлено 10 жителів столиці з підтвердженим коронавірусом та ще 46 осіб з діагнозом пневмонія та підозрою на Covid-19.

Подолати вірус вдалося 90 киянам, таким чином з початку епідемії видужали вже 211 108 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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