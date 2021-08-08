Під час карантину українці почали більше часу проводити біля моніторів ноутбуків, телевізорів і смартфонів, через що насамперед страждають очі. Через це багато багато в кого з’являються неприємні відчуття, напруження очей і погіршення зору. У цьому разі важливо пройти огляд, а якщо проблема відсутня, допомагають тренування для очей.

У Міжнародний день офтальмології, який відзначається 8 серпня 2021 року, офтальмолог Олександра Ярига розповіла, які вправи допоможуть розслабити очі і зняти напруження.

– Це рухи очима вліво, вправо, вгору, вниз. Можна підійти до вікна і розмістити на склі який-небудь об’єкт, наприклад наліпку, потім дивитися на неї та переводити погляд у далину – і так поперемінно фокусувати погляд то ближче, то далі. Також варто розтерти швидко руки, і теплі долоні потримати на закритих очах, – каже Олександра Ярига.

Позитивно вплине і звичайний відпочинок від гаджетів.

– Допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, активні ігри або ж будь-яка зміна виду діяльності, – продовжує офтальмолог.

Водночас не варто самостійно робити масаж очей.

– Деякі люди можуть дуже тиснути на очі. За умови частого повторення це може спровокувати захворювання очей, падіння тиску і пульсу. Тому подібні дії можна повторювати лише після рекомендацій лікаря, який наочно продемонструє, як це правильно робити, – додає фахівець.

Якщо ж вправи і відпочинок не допомогли позбутися неприємних відчуттів, і протягом декількох днів скарги не минають, краще звернутися до фахівця. Крім того, тривожними сигналами є такі симптоми:

яскраві спалахи і відблиски перед очима;

поява величезної кількості мушок;

пелена й відчуття чорної фіранки перед очима;

викривлення лінії предметів;

плями перед очима.

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Ще одна проблема – погіршення зору. Щоб цього не допустити, потрібно бути уважним до своїх очей і фіксувати зміни гостроти зору.

– Коли людина фіксує, що вона починає погано бачити зблизька, це привід йти до фахівця. Наприклад, коли вона починає відсувати ноутбук, смартфон, книгу для того, щоб прочитати текст, – пояснює Олександра Ярига.

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Також можна перевіряти зір вдома – з відстані 4-5 метрів дивитися на невеликий предмет, наприклад, циферблат годинника.

– Необхідно поперемінно закривати рукою ліве і праве око і фіксувати, наскільки чітко ви бачите предмет. У повсякденному житті ми дивимося і сприймаємо зображення двома очима, потім воно зливається у мозку. Це може зіграти злий жарт. Через це людина не одразу помічає, що одне око починає бачити гірше, – коментує офтальмолог.

Якщо вчасно звернутися до фахівця, це допоможе чітко визначити проблему і запобігти захворюванню та втраті зору.