Всесвітній день котів зазвичай відзначають 8 серпня. Ці тваринки вже давно стали улюбленцями не тільки в Україні, але й у світі. Вони вміють заспокоювати, розважати та навіть лікувати людей. Проте є й негативний момент – коти здатні викликати у людини алергію.

За даними Всесвітньої організації здоров’я, алергією на котів страждають більш ніж 15% населення планети. Проблема, коли у дитини виникає алергія на кота, може з’явитися тоді, коли тваринка вже довго живе з сім’єю або ж її щойно завели.

Лікар-алерголог Олександра Вишня розповіла про симптоми алергії на кота, і що робити, якщо у дитини вони з’явилися.

Як визначити, що у людини алергія на котів

За словами лікаря, якщо у людини виникли відповідні скарги, такі як закладеність носа, нежить, чхання, сльозотеча, свербіж очей, варто звернутися до спеціаліста.

Подібні симптоми можуть виникати навіть під час перебування у приміщенні, де живе кіт, або під час спілкування з людиною, яка контактує із цими тваринами – алергени епітелію котів дуже легкі та летючі, тому здатні осідати на меблях, одязі тощо.

Під час тісного контакту з пухнастим алергеном, наприклад, якщо тварина лизнула шкіру, може виникнути більш виражена алергія у вигляді висипу, набряку та свербежу.

Коли звернутися до лікаря

Алерголог стверджує, що до спеціаліста слід звернутися одразу, якщо виникли симптоми. Адже, чим раніше буде виявлена чутливість та підібрана відповідна терапія, тим менше ризик прогресування симптомів.

– На жаль, якщо ігнорувати закладеність носу, пізніше можуть додаватись нові прояви – сухий кашель, задишка, свистяче дихання, тобто формування алергічної бронхіальної астми, – додала лікар.

Діагностика та лікування

Основними методами підтвердження алергії є шкірне прік-тестування, або аналіз крові на специфічні антитіла до епітелію кота. Прік-тести проводяться шляхом нанесення на шкіру крапель алергену, потім крихітною пластиковою голкою пошкоджується зовнішній шар епідермісу, і через 15-20 хвилин лікар оцінює результат. Аналіз крові виконується лабораторно, обидва цих методи є рівнозначно інформативними.

– А далі починається найважче. Лікар призначає симптоматичну терапію, але для максимального ефекту потрібно мінімізувати, а краще – припинити контакт із твариною. Після того, як кіт перестає жити у приміщені, його алергени здатні зберігатись на поверхнях (стіни, м’які меблі, текстиль) до кількох місяців, тому варто приділити увагу ретельним вологим прибиранням, – зазначив експерт.

Медикаментозне лікування в цілому зводиться до симптоматичної допомоги антигістамінними та місцевими протизапальними засобами.

Єдиним методом вилікувати алергію повністю є специфічна імунотерапія. Цей метод лікування полягає у тривалому введенні в організм малих доз очищеного алергену у формі лікарського засобу. Завдяки цьому імунна система перенавчається і перестає бачити ворога у білках котів. Значно зменшуються, а з часом і повністю зникають скарги. А головне – саме ця терапія дозволяє зупинити процес розвитку алергії, і згодом навіть можна говорити про те, щоб знову завести кота вдома. В Україні є зареєстровані препарати від алергії для дорослих та дітей із 5-річного віку.

Родина завела кота, але у дитини виникла алергія – що робити

– Якщо у дитини з’явилися симптоми алергії, варто звернутися до лікаря-алерголога і паралельно шукати нового господаря для свого улюбленця, – радить Олександра Вишня.

Під час огляду лікар ретельно збере анамнез, тобто вивчить історію хвороби, співставить людину та умови виникнення симптомів, оцінить спадкову схильність та за потреби направить на додаткову діагностику.

Варто пам’ятати, що викидати кота на вулицю, як непотрібну іграшку, не можна. Це жива тварина, якій потрібен господар, тому краще витратити деякий час на пошуки “добрих рук”.

За словами лікаря, у дітей перших років життя чутливість до епідермальних алергенів формується рідко, тому алергія може частіше виникати у дітей старшого віку.

Важливий момент – згідно із даними більшості досліджень, для профілактики алергії у дитини варто завести тварину ще до її народження. Під час вагітності імунна система мами контактує з алергенами котів, і в майбутньому знижується імовірність розвитку алергії у дитини.

Чи можна вилікувати алергію у домашніх умовах

Перш за все потрібно знайти причину алергії, а не шукати алерген. Вона може виникати через те, що погано працює шлунок, печінка, нирки, є гельмінти.

Насамперед необхідно почистити організм від паразитів. Потім тонізувати шлунок, травну систему. Для цього треба вживати пшоняну кашу. За словами фітотерапевта Наталії Земної, у дітей, що вживають пшоняну кашу регулярно, ніколи не буває алергії. Детальніше про те, чи можна вилікувати алергію у домашніх умовах – читайте на Фактах ICTV.