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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Бонуси сімейним лікарям в Україні та Covid-паспорти у Франції: головне про коронавірус 9 серпня

вакцинація

Станом на 9 серпня у світі зафіксували майже 204 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,3 млн людей. В Україні штам Дельта фіксується уже у багатьох областях.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 серпня зафіксували 300 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень інфекції за останню добу померли 5 людей. Одужав 281 пацієнт.

Області України все ще у зеленій зоні. Втім, три регіони не відповідають цій зоні за рівнем госпіталізацій. Динаміка госпіталізацій вища за норму в Одеській, Рівненській та Тернопільській областях.

В Одеській області цей показник 7 серпня становив 51,5%, а 8 серпня – 54,4%.

Нині у Рівненській області ситуація покращилася, але показник госпіталізацій становить 57,1%. Що перевищує норму.

Лідером залишається Тернопільська область. Там дещо знизився рівень госпіталізацій, та все одно він зависокий – 147%.

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За минулі 24 години в Києві виявили 51 підтверджений випадок коронавірусу. Таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 207.

В Україні нарощуються темпи вакцинації, відкриваються нові пункти щеплень від Covid-19. Так, 9 серпня відкрився пункт масової вакцинації у Міжнародному аеропорту Бориспіль. Тут можуть отримати щеплення люди із посвідкою на постійне проживання, біженці та люди, що потребують додаткового захисту.

У МОЗ повідомили, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів. За попередніми даними, тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірус, були вакциновані препаратами від Covid-19. Лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Та все одно є скептики, яких важко переконати у доцільності вакцинації. Завжди хтось буде проти. Як умовити противників щеплень від Covid-19? У цьому допоможуть не злість, а співчуття і зацікавленість.

В Україні з 1 вересня планують, що діти підуть до навчальних закладів. А якщо країна залишиться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, то освітній процес розпочнеться без будь-яких додаткових обмежень. Діятимуть такі ж правила, як зараз. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ розробляють систему стимулювання сімейних лікарів за кількість вакцинованих пацієнтів. Це можуть були бали, а можуть бути і гроші.

Коронавірус у світі

У Франції з 9 серпня відвідати громадське місце чи поїхати транспортом можна буде тим, хто зробив щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
коронавирус 9.08.2021
Бонуси сімейним лікарям в Україні та Covid-паспорти у Франції: головне про коронавірус 9 серпня / 2 фотографии

Тепер у ресторанах, міжміських автобусах, літаках, ярмарках та закладах охорони здоров’я необхідно надавати цифровий паспорт здоров’я.

У США людям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можливо, знадобиться третій укол. Тому що дослідження показали зниження ефективності вакцини Pfizer з часом. У країні планують затвердити третю дозу-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

Джерела: МОЗ, Worldometers

Фото: Depositphotos

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