Станом на 9 серпня у світі зафіксували майже 204 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,3 млн людей. В Україні штам Дельта фіксується уже у багатьох областях.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 серпня зафіксували 300 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень інфекції за останню добу померли 5 людей. Одужав 281 пацієнт.

Області України все ще у зеленій зоні. Втім, три регіони не відповідають цій зоні за рівнем госпіталізацій. Динаміка госпіталізацій вища за норму в Одеській, Рівненській та Тернопільській областях.

В Одеській області цей показник 7 серпня становив 51,5%, а 8 серпня – 54,4%.

Нині у Рівненській області ситуація покращилася, але показник госпіталізацій становить 57,1%. Що перевищує норму.

Лідером залишається Тернопільська область. Там дещо знизився рівень госпіталізацій, та все одно він зависокий – 147%.

За минулі 24 години в Києві виявили 51 підтверджений випадок коронавірусу. Таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 207.

В Україні нарощуються темпи вакцинації, відкриваються нові пункти щеплень від Covid-19. Так, 9 серпня відкрився пункт масової вакцинації у Міжнародному аеропорту Бориспіль. Тут можуть отримати щеплення люди із посвідкою на постійне проживання, біженці та люди, що потребують додаткового захисту.

У МОЗ повідомили, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби у 15 разів. За попередніми даними, тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірус, були вакциновані препаратами від Covid-19. Лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Та все одно є скептики, яких важко переконати у доцільності вакцинації. Завжди хтось буде проти. Як умовити противників щеплень від Covid-19? У цьому допоможуть не злість, а співчуття і зацікавленість.

В Україні з 1 вересня планують, що діти підуть до навчальних закладів. А якщо країна залишиться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, то освітній процес розпочнеться без будь-яких додаткових обмежень. Діятимуть такі ж правила, як зараз. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ розробляють систему стимулювання сімейних лікарів за кількість вакцинованих пацієнтів. Це можуть були бали, а можуть бути і гроші.

Коронавірус у світі

У Франції з 9 серпня відвідати громадське місце чи поїхати транспортом можна буде тим, хто зробив щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

Бонуси сімейним лікарям в Україні та Covid-паспорти у Франції: головне про коронавірус 9 серпня / 2 фотографии

Тепер у ресторанах, міжміських автобусах, літаках, ярмарках та закладах охорони здоров’я необхідно надавати цифровий паспорт здоров’я.

У США людям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можливо, знадобиться третій укол. Тому що дослідження показали зниження ефективності вакцини Pfizer з часом. У країні планують затвердити третю дозу-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.