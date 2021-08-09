У США від коронавірусу помер телерадіоведучий Дік Фаррел, який активно критикував проведення вакцинальної кампанії. Він став не першою жертвою вірусу, до цього Covid-19 забрав життя американського блогера-антивакцинатора Стівена Гармона.

Журналіста Діка Фаррела не стало 4 серпня 2021 року, він помер у віці 65 років. Він був уродженцем Квінзу (штат Нью-Йорк), вів радіопередачі у Флориді, а також виступав у ролі резервного ведучого випуску новин Newsmax.

Чоловік активно критикував вакцинальну кампанію та закликав людей не робити щеплення.

Він змінив свою думку після того, як захворів. За інформацією його друзів, він радив їм вакцинуватися та говорив, що вірус – не жарт.

Наприкінці липня небезпечний вірус забрав життя блогера з Каліфорнії, члена протестантської церкви Hillsong Стівена Гармона. 34-річний чоловік активно висміював вакцинальну кампанію та хизувався тим, що не робив щеплення.

– У мене 99 проблем, але вакцини серед них немає, – написав він у Twitter, де мав 7 тис. підписників.

Пізніше він захворів на коронавірусу, перебував у лікарні у передмісті Лос-Анджелеса. Він погодився на підключення до апарату ШВЛ, але від вакцини відмовлявся до останнього, вважаючи, що віра його захистить.

Лікарям не вдалося врятувати його життя.

Після смерті блогера засновник Hillsong Брайан Г’юстон вшанував його пам’ять. Крім того, він додав, що церква закликає своїх членів слухати вказівки лікарів.

Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та смерті після зараження, тому фахівці з усього світу закликають робити щеплення.

Джерело: The Guardian, BBC Україна