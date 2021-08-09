Людська діяльність змінює клімат безпрецедентним, а іноді й незворотним чином. Про це свідчать висновки Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (IPCC).

9 серпня вони опублікували звіт, який складається з 42 сторінок. Цей документ є першим великим науковим оглядом кліматичних змін із 2013 року. У ньому вказано, що людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів та суходолу.

Звіт складається з ключових тез, які стосуються порівняння динаміки кліматичних змін із даними минулих років та прогнозу на наступні роки.

Згідно зі звітом, поточний рівень викидів парникових газів може стати причиною порушення ключової температурної межі трохи більше ніж за десять років. Також зростає температура повітря. За десятиліття 2011-2020 років вона була на 1,09 °C вища, ніж у період із 1850-1900 років. А останні п’ять років були найспекотнішими за всю історію спостережень із 1850 року.

Експерти зазначили, що кліматичні зміни призведуть до підвищення рівня моря до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року він може зрости на п’ять метрів. Ймовірно, арктична крига повністю розтане принаймні один раз до 2050 року.

Вони вважають, що вплив глобального потепління на деякі природні комплекси є незворотнім. Збільшення температури на понад 1,5°C змінить планету до невпізнаваності, тобто можливі обвали льодовиків та масштабніші пожежі.

– Сьогоднішня доповідь – це червоний код для людства. Якщо ми об’єднаємо сили зараз, ми зможемо запобігти кліматичній катастрофі. Але, як ясно показує сьогоднішній звіт, немає часу для зволікання і немає місця для виправдань. Я розраховую на керівників уряду і всіх зацікавлених сторін в забезпеченні успіху COP26, – наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Експерти додали, що попри невтішні прогнози ще є шанс запобігти наслідкам. Наприклад, якщо удвічі скоротити викиди вуглецю до 2030 року, то до середини століття можливо зупинити зростання температури. Це можна зробити завдяки висаджуванню дерев.

– Раніше вважалося, що підвищення температури відбуватиметься навіть після досягнення нульового рівня викидів. Але тепер ми сподіваємось, що природа буде до нас прихильна, і якщо ми зможемо досягти нульового рівня, подальшого підвищення температури не відбудеться, – зауважив професор Пірс Форстер з Університету Лідса у Великій Британії.

Які природні аномалії чекають на Україну через 50 років

За повідомленням українських кліматологів, за останні 100 років середня температура повітря в Україні піднялася на 1,2°C. Це трохи більше ніж в середньому у світі, там підвищення становить 1,1°C.

Спеціалісти прогнозують, що у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим. Детальніше про те, як може змінитися клімат в Україні через 50 років – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: BBC