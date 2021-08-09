В Україні з 1 вересня планують, що діти підуть до навчальних закладів. А якщо країна залишиться у зеленій зоні епідемічної небезпеки, то освітній процес розпочнеться без будь-яких додаткових обмежень. Діятимуть такі ж правила, як зараз.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з телеканалів. За його словами, якщо ж певна область переходитиме на жовтий, помаранчевий чи червоний рівень, то освітній процес продовжуватиметься, але лише у тих школах, де будуть вакциновані від Covid-19 80% освітян.

– Ми спільно з Міністерством освіти та науки думаємо над тим, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводити додаткові карантинні обмеження. Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він діє до кінця літа, але з урахуванням ситуації, яку ми бачимо у Європі, в Україні треба буде подовжити адаптивний карантин щонайменше на два місяці, – зазначив міністр.

Ляшко стверджує, що МОЗ прогнозує різні сценарії, адже коронавірусна хвороба поводиться непередбачувано. Нині динаміка захворюваності повторюється майже один в один з літом 2020 року, тому у серпні спалах вірусу не прогнозують.

– Ми маємо три сценарії – песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не по спалаху, а по завантаженості системи охорони здоров’я. Тому ми повинні підготувати нашу систему охорони здоров’я навіть до песимістичного сценарію, – каже він.

Очільник МОЗ додав, що не варто чекати спалаху коронавірусу, а слід заздалегідь підготуватися до нього та вакцинуватися. Раніше у міністерстві наголошували, що вакцинація від Covid-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.