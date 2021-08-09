В Україні до осені 2021 року планують забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Дельта у всіх регіонах країни.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. За його словами, тести дозволять швидко виявляти штам.

– На рівні Центру громадського здоров’я у нас майже 2 тис. таких тестів. На рівні областей також кілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області, – зазначив він.

Кузін додав, що нині лабораторії можуть виявляти цю мутацію за допомогою геномного секвенування та специфічних ПЛР-систем. В Україні три державні лабораторії можуть діагностувати штам Дельта шляхом геномного секвенування. А ще близько п’яти-шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

Санлікар стверджує, що нині хворих на штам Дельта, які вже є в Україні, лікують за тим самим протоколом, що й пацієнтів з іншими штамами.

– Тактика лікування не буде відрізнятися стосовно будь-якого штаму Covid-19. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що стосовно таких людей треба ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідемічні заходи. І для науковців, – підсумував він.

Станом на 9 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень, які викликав вірус, померло п’ятеро людей, а одужали – 281.