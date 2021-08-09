Нині у світі триває вакцинація від коронавірусу, і люди по-різному ставляться до цього процесу – одні активно підтримують уколи і роблять щеплення, інші – виступають проти і закликають до цього інших. Водночас імунізація поки що є одним зі способів боротьби з пандемією.

У матеріалі CNN генеральний директор Bregman Partners, автор бестселерів і ведучий подкасту Bregman Leadership Пітер Брегман та коуч із здоров’я і директор з навчання тренерів у Bregman Partners Говард Джейкобсон пояснили, як краще спілкуватися зі скептиками вакцинації, щоб переконати їх зробити щеплення.

За їхніми словами, нині вакциновані люди можуть відчувати злість, образу, агресію щодо нещеплених. Однак негатив, звинувачення, палкі суперечки не допоможуть вирішити ситуацію.

– У психології є добре задокументований феномен, який називається зворотній ефект. Надання людям фактів, що спростовують їхні неправильні переконання, насправді може зміцнити їх. Чим більше люди стикаються з фактами, які не збігаються з їхніми думками, тим сильніше вони чіпляються за ці думки, – йдеться у матеріалі.

Експерти пропонують застосувати іншу стратегію у спілкуванні з противниками масової імунізації. У цьому допоможуть співчуття і зацікавленість.

– Коли ми демонструємо співчуття, ми показуємо іншій людині, що, на нашу думку, у неї є серйозні потреби у турботі. Навіть якщо ми не згодні з їхньою позицією, ми визнаємо, що вона має для них сенс, – пишуть фахівці.

На практиці емпатія полягає у підтвердженні точки зору іншої людини без згоди або незгоди з нею. Це правдиві заяви, які показують іншій людині, що ви розумієте її позицію. Це допоможе не налаштовувати людину проти вас, налагодити контакт, через це вона буде більш схильною до дискусії.

Після цього потрібно проявити цікавість і з’ясувати, чому людина проти вакцинації.

– Щойно вони відчують, що ви дбаєте про їхню думку, ви вступаєте у справжню розмову. Тепер ви можете перейти до важливих запитань: Чого вони хочуть? Для себе, для своїх близьких, для своєї країни, для світу? Найімовірніше, саме тут можна знайти спільну мову, – продовжують вони.

Під час такої розмови можна спробувати переконати людину. Фахівці не гарантують її стовідсотковий успіх, проте якщо крики і суперечки не допомагають, то можна спробувати поговорити з противником вакцинації від коронавірусу таким чином.