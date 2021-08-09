За минулі 24 години в Києві виявили 51 підтверджений випадок коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 207.
За добу жоден житель столиці не помер від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 245 летальних випадків.
Водночас одужати вдалося 211 268 киянам, а за останній день – 160.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.