Виробник вакцин Moderna не виключає, що Австралія стане частиною клінічного випробування вакцини проти Covid-19 на дітях.

Фармацевтична компанія протестує мРНК-вакцину від Covid-19 щодо її безпеки та можливих побічних реакцій у дітей.

До тестування планується залучити 6 тис. здорових дітей віком від 6 місяців до 12 років.

Учасники будуть зареєстровані у США, Канаді та/або Австралії.

Випробування, яке планується провести до середини 2023 року, буде включати спочатку дітей віком від 6 до 12 років, потім дітей віком від 2 до 6 років і, нарешті, немовлят від 6 місяців до 2 років.

Під час клінічних досліджень буде перевірятися безпека вакцини проти коронавірусу та реактогенність – лихоманка або біль у руці.

Фармкомпанія-виробник вакцини ухвалила таке рішення псля того, як уряд Австралії вирішив, що вакцина Moderna надійде до Австралії з середини вересня.

Очікується, що цього року на континент буде доставлено 10 млн доз вакцини Moderna, а на 2022 рік – ще 15 млн додаткових доз.

У США компанія Pfizer також розпочала клінічні випробування вакцини проти Covid-19 на дітях віком від 6 місяців до 12 років.

Фахівці вже зібрали інформацію про те, що вакцинація рекомендована вагітним. Їм можна використовувати речовини від Pfizer/BioNTech і Moderna. У Великій Британії укол отримали майже 52 тис. вагітних жінок. Водночас не було повідомлень про проблеми безпеки.