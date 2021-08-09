У Франції з 9 серпня відвідати громадське місце чи поїхати транспортом можна буде тим, хто зробив щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

Тепер у ресторанах, міжміських автобусах, літаках, ярмарках та закладах охорони здоров’я необхідно пред’являти цифровий паспорт здоров’я.

Суворіші правила, які також передбачають обов’язкову вакцинацію усіх медичних працівників до 15 вересня, діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років. Підлітки віком від 12 до 17 років повинні будуть мати такий документ з 30 вересня.

Також із середини липня, щоб відвідати кінотеатр, музей, великі події, вже потрібен Covid-паспорт.

За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Верана, деякі правила не будуть такими жорсткими, як планувалося спочатку. Наприклад, негативний тест буде чинним протягом 72 годин замість 48. Також дозволять самостійні тести, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.

Наприкінці липня у Франції посилили карантинні заходи через активне поширення коронавірусу. Також уряд вирішив запровадити обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для всіх медичних працівників.

Зміни ухвалили попри те, що сотні тисяч людей у Франції виступали проти посилення обмежень. Президент Еммануель Макрон заявив, що ці кроки необхідні для захисту вразливих груп населення та лікарень на тлі зростання інфекцій, і щоб уникнути нового карантину.

Джерело: dpa