МОЗ хоче запровадити стимулювання сімейних лікарів за охоплення вакцинацією від Covid-19 їхніх пацієнтів.

Зокрема, може бути впроваджено нарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР) за високі результати охоплення вакцинуванням.

– Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому зараховуватиметься 50 балів БПР під час чергової атестації, починаючи з 2022 року, – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідні зміни будуть внесені до наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року №446.

Розглядається також і впровадження фінансової винагороди сімейним лікарям за високі показники щеплення від Covid-19 серед дорослих пацієнтів.

МОЗ також зазначає, що, згідно з дослідженнями ЮНІСЕФ/USAID, проведеними у березні 2021 року, 64% українців, приймаючи рішення про вакцинацію, зверталися за порадою до сімейного лікаря. З них 72% становили особи, старші за 60 років.

В Україні сімейним лікарям можуть дозволити видавати довідки про проведення повної вакцинації від коронавірусу.