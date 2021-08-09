Усі області України досі перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але три регіони не відповідають цій зоні за рівнем госпіталізації з Covid-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Динаміка госпіталізацій вища за норму в Одеській, Рівненській та Тернопільській областях.

В Одеській області показник госпіталізацій перевищений вже два дні поспіль і поступово збільшується. Станом на 7 серпня він становив 51,5%, а 8 серпня – 54,4%.

Нині у Рівненській області ситуація покращилася, але регіон однаково не відповідає зеленій зоні. Показник госпіталізацій становить 57,1%.

Лідером за кількістю хворих у лікарнях є Тернопільська область. Там три дні поспіль показник динаміки госпіталізацій у рази перевищує норму. Станом на 8 серпня він становить 147,6%, а два дні тому було 160,0% та 176,5%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи підозрою на нього повинна становити не більше за 50%.

Станом на 9 серпня статистика коронавірусу покращилася, адже зменшилася кількість випадків коронавірусу. За добу виявили 300 хворих на Covid-19 в Україні. Від ускладнень, які викликав вірус, померло п’ятеро людей, а одужали – 281.