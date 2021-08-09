У США людям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можливо, знадобиться третій укол.

Про це заявив головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі.

– Якщо подивитися на дані від Pfizer, після декількох місяців ефективність вакцини знизилася з понад 90% до 84%… Усі припускають, і я думаю, вони мають рацію, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такого показника, коли буде потрібен додатковий укол, – уточнив Ентоні Фаучі.

У країні планують затвердити третю дозу-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

Водночас першими третій укол отримають люди зі слабкою імунною системою та літні американці.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку фахівці заявляли про необхідність двох доз речовини. Однак пізніше почала з’являтися інформація про додатковий укол.

Зокрема, ревакцинація вже розпочалася в Ізраїлі, там деякі громадяни отримали третій укол від коронавірусу. Поки що ця рекомендація не є загальною для всіх країн.

Джерело: Голос Америки, NBC