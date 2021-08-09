У аеропорту Бориспіль відкрили пункт масової вакцинації від коронавірусу, він запрацював з 9 серпня 2021 року.

Щеплення можна зробити щодня у приміщенні терміналу D (на першому поверсі) з 9.00 до 15.00.

Усім охочим громадянам України пропонують імунізуватися вакцинами від компаній Sinovac та Pfizer.

Крім того, щеплення можуть отримати особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та люди, що потребують додаткового захисту.

За укол не потрібно платити, його можна зробити безкоштовно.

Водночас також не потрібен попередній запис, щеплення роблять у режимі “живої” черги.

Людина має принести паспорт громадянина України, ідентифікаційний код (чи копію) та мобільний телефон.

Вакцинацію від коронавірусу буде проводити бригада КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Крім того, громадяни України можуть отримати щеплення у центрах масової вакцинації, у мобільних пунктах та у лікарнях. Імунізація від коронавірусу в Україні безкоштовна.

Джерело: Міжнародний аеропорт Бориспіль