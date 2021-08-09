У штаті Міссурі (США) в таксі відмовляються возити людей в масках або щеплених проти Covid-19.

Чарлі Буллінгтон, власник таксомоторної компанії Yo Transportation, заявив, що його таксисти не братимуть пасажирів у масках, незважаючи на сплеск нових випадків зараження в штаті.

– Ми не допускаємо використання масок у наших автомобілях. Крім того, ми категорично проти вакцин і не хочемо, щоб у нас у машинах сиділи люди, які зробили щеплення, – сказав підприємець.

Крім того, власник компанії наголосив, що пишається жителями штату, які виступають проти щеплень. Він також проти масок, бо не видно облич клієнтів.

Буллінгтон не вважає дії компанії дискримінаційними, але він знає людей, які постраждали від щеплення проти Covid-19.

Американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють, що побічні ефекти після вакцинації рідкісні, а вакцини безпечні й ефективні.

Повідомляється, що працівник компанії відмовив клієнтові в перевезенні, а потім почав відправляти йому смс із пропагандистськими закликами проти носіння масок.

– Ця людина витратила дві години, бомбардуючи мене текстовими повідомленнями з приводу своєї антимаскової нісенітниці. Мені довелося тричі просити його залишити мене в спокої, – повідомив клієнт.

За інформацією Becker’s Hospital Review, 6 серпня Міссурі посідав 39-те місце серед штатів за відсотком повністю вакцинованого населення. Трохи більше 42% населення штату повністю вакциновані.

Водночас у Міссурі піднялася хвиля зараження Covid-19: минулого тижня в штаті було зареєстровано 3 257 нових заражень порівняно з сотнями наприкінці травня та в червні.

У світі триває вакцинація від коронавірусу, і люди по-різному ставляться до цього процесу – одні активно підтримують уколи і роблять щеплення, інші – виступають проти і закликають до цього інших. Водночас імунізація поки що є одним зі способів боротьби з пандемією.

Джерело: The Hill.