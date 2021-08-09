Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За попередніми даними, протягом останніх трьох місяців лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірус, були вакциновані препаратами від Covid-19. Лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Ці дані не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на коронавірус люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

Статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби. У МОЗ закликали людей якнайшвидше отримати щеплення, щоб захиститися від нової хвилі Covid-19.

За словами професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Сергія Дуброва, минулого тижня у закладах м. Києва серед повністю вакцинованих не було жодного госпіталізованого.

– Але випадки зараження вакцинованих в Україні трапляються. Як правило це люди, які отримали всього одну дозу препарату або контактували з хворим на 3-5 добу після ревакцинації. Але серед повністю вакцинованих необхідності у госпіталізації та важких випадків Covid-19 немає, – каже він.

Дубров стверджує, що вакцина дійсно захищає від коронавірусу та навіть від штаму Дельта. Також важливо, що є захист від тяжкого та критичного перебігу хвороби.

За добу, 8 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 51 445 людей. Одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані – 20 457 людей. А загалом в Україні здійснено 6 538 718 щеплень.